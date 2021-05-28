Fransa'da polise bıçaklı saldırı - Son Dakika

Fransa'nın Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada, 3 jandarma yaralandı.

Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı.

Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.