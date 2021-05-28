Fransa'nın Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada, 3 jandarma yaralandı.
Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.
Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı.
Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fransa'da polise bıçaklı saldırı - Son Dakika