Son Dakika Haberleri: Fransa'da polisin çevrecilere biber gazıyla müdahalesine ön soruşturma
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Fransa'da polisin çevrecilere biber gazıyla müdahalesine ön soruşturma

32 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çevrecilerin düzenlediği gösteride polisin eylemcilere biber gazı kullanması üzerine ön soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransa'da polisin çevrecilere biber gazıyla müdahalesine ön soruşturma, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çevrecilerin düzenlediği gösteride polisin eylemcilere biber gazı kullanması üzerine ön soruşturma açıldığı bildirildi.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, polisin, son yılların en şiddetli sıcağın yaşandığı cuma günü Paris'te çevreci göstericilere biber gazıyla müdahale etmesini ardından ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmada polisin hangi şartlarda eylemcilere biber gazı kullandığının araştırılacağı kaydedildi.
Paris'te cuma günü çevreci göstericiler hükümetin iklim konusundaki attığı adımların yetersiz kaldığına dikkati çekmek için eylem yapmıştı. Polisin, şiddete başvurmayan eylemcilere sıklıkla biber gazı kullandığına dair görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:13 Kaynak: AA
Fransa, Paris, Güncel
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