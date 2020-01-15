Fransa'da polisin eylemciyi çelme takarak düşürmesine soruşturma - Son Dakika

Fransa'nın Toulouse kentinde emeklilik reformuna karşı 9 Ocak'ta düzenlenen gösteride polisin eylemciyi çelme takarak düşürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Toulouse Savcılığı, polisin 9 Ocak'taki eylemde göstericiyi çelme takarak düşürmesiyle ilgili açılan soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceğini belirtti.

Polisin eylemciyi çelme takarak düşürdüğünü gösteren görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Paris Savcılığı da 9 Ocak'ta Paris'teki eylemde polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 soruşturma açmıştı.

Ülke genelinde 9 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmişti. Paris'teki eylemde polis ile göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinde ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.

Macron, dün yaptığı açıklamada bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtmişti.

IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi ölmüş, 26 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken Fransız polisin kullandığı plastik bombanın isabet etmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de Paris'te 9 Ocak'taki gösteride polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.