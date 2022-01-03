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Fransa'da polisin göçmenleri kovaladığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Fransa'da polisin göçmenleri kovaladığı anlar kameralara yansıdı

03.01.2022 15:03
Fransa'da polisin göçmenleri kovaladığı anlar kameralara yansıdı

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi.

İnsan Hakları Gözlemcilerinin (Human Rights Observers) Twitter hesabından paylaşılan düne ait görüntülerde, Fransız polisleri Calais'de çadır kuran düzensiz göçmenleri tahliye etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Göçmenleri çadırlarından çıkmaya zorlayan polisler, yaklaşık 30 çadır ve 5 tenteye el koydu.

Göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdiler

Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, sığınmacıların yaşadığı alana galoşla girmesi de dikkati çekti.

Polisler görüntü alan İnsan Hakları Gözlemcilerini de tartakladı.

Calais kentinde daha önce de İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin bıçaklarla kestiği anlar görüntülere yansımıştı.

Söz konusu görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.

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İnsan Hakları, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da polisin göçmenleri kovaladığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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