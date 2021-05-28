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Fransa'da polisin senatör ve milletvekiline yönelik sert müdahalesi kameraya yansıdı - Son Dakika

Fransa'da polisin senatör ve milletvekiline yönelik sert müdahalesi kameraya yansıdı

28.05.2021 11:27
Fransa'da polisin senatör ve milletvekiline yönelik sert müdahalesi kameraya yansıdı, System.String[]

Fransa'da polisin, hükümetin Genel Tarım Politikası'nı (PAC) protesto için İş ve İşçi Bulma Kurumu (Pole Emploi) binasını işgal eden çiftçilere destek veren Senatör Joel Labbe ile milletvekili Benedicte Taurine'e şiddet içeren müdahale görüntüleri ortaya çıktı.

Fransa'da polisin, hükümetin Genel Tarım Politikası'nı (PAC) protesto için İş ve İşçi Bulma Kurumu (Pole Emploi) binasını işgal eden çiftçilere destek veren Senatör Joel Labbe ile milletvekili Benedicte Taurine'e şiddet içeren müdahale görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, çiftçilere destek vermek için Paris'in 20. bölgesindeki binaya giden muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekili Taurine'nin, üzerinde parlamento fularını taşımasına rağmen polis tarafından şiddetle yere itildiği görüldü.

Muhalefetteki Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisinden Senatör Labbe de çiftçilerin yanına gitmek isterken polislerin sert engellemesiyle karşılaştı. Senatöre şiddet anlarını görüntüleyen kişi, gazetecilerin bölgeye gitmesine izin verilmediğini belirtti.

LFI lideri Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polisin barışçıl aktivistlere orantısız şiddet uygulamasını kınadı ve Taurine'in yanı sıra partisinden Manuel Bompard'ın da polis şiddetine maruz kaldığını aktardı.

Köylüler Konfederasyonundan (Confederation Paysanne) yaklaşık 200 çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto için Pole Emploi genel merkezini işgal etmişti. Polis zorla dışarı çıkardığı çiftçilere, sokakta göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Polis Müdürlüğü, yasal olmayan gösterinin akşam saatlerinde tamamen dağıtıldığını, 120 kişiye ceza yazılan olayda bir polisin atılan gaz fişeğiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Köylüler Konfederasyonu, Tarım Bakanı Julien Denormandie önderliğindeki Ulusal Stratejik Planı'nı geleneksel tarımı öldürerek endüstriyel tarıma açık çek verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Milletvekili, Senatör, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da polisin senatör ve milletvekiline yönelik sert müdahalesi kameraya yansıdı - Son Dakika


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