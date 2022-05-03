Fransa'da polislerden "cinayetten" yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi - Son Dakika
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Fransa'da polislerden "cinayetten" yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

03.05.2022 00:58
Fransa'da polislerden "cinayetten" yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

Fransa'da "cinayetten" yargılanan polis memuru için meslektaşları destek gösterisi düzenledi.

Fransa'da "cinayetten" yargılanan polis memuru için meslektaşları destek gösterisi düzenledi.

Fransa'da "cinayetten" yargılanan polis memuru için meslektaşları destek gösterisi düzenledi. Polis sendikaları liderliğinde toplanan polisler, başta başkent Paris olmak üzere 40 farklı kentte meslektaşlarının "kasten adam öldürme" suçundan yargılanmasını protesto etmek için sokağa indi.

Polis sendikasından bir yetkili gösteri sırasında yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği an, polis memuru kontrolden kaçmaya çalışan bir otomobil sürücüsü ve yolcusuna ateş açtığını belirterek, meslektaşının sürücünün ölümü nedeniyle "kasten adam öldürme", ön tarafta oturan yolcunun ölümü nedeniyle "kamu yetkisini elinde bulunduran bir kişi tarafından kasıtlı şiddet ve ölümle sonuçlanan kasıtlı şiddet" ve "kamu yetkisine sahip bir kişi tarafından gönüllü olarak işlediği şiddet" suçlarından yargılandığını aktardı.

Polis sendikası, mahkemenin "kasten adam öldürme" suç niteliğini korumaya yönelik "kabul edilemez kararını" kınayan bir broşür yayınlayarak, meslektaşları için "meşru müdafaa karinesi" oluşturulması çağrısında bulundu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonuçların açıklandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtlarının gösterileri sırasında polisin, Paris'teki Pont-Neuf Köprüsü üzerinde "dur" ihtarına uymayan araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Olay anında sürücünün polisin isteği üzerine durduğu, ancak kontrol sırasında aniden aracını polislere doğru sürdüğü belirtilmişti. Fransız basınında çıkan haberlerde ise, polis memurunun nefsi müdafaa dahilinde araca birkaç el ateş etmiş olduğu kaydedilmişti. - PARİS

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Polis Memuru, Fransa, Polis, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da polislerden 'cinayetten' yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi - Son Dakika


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