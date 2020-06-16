Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı - Son Dakika
BBC

Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı

Fransa'da polislerin zanlıları, arkadan boyunlarına sarılarak gözaltına almaları uygulamasına getirilen yasak kaldırıldı.

Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı, System.String[]

Fransa'da polislerin zanlıları, arkadan boyunlarına sarılarak gözaltına almaları uygulamasına getirilen yasak kaldırıldı. Polisler yasağı protesto etmiş ve bu tekniğin hayatlarını kurtardıklarını söylemişlerdi.

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux, yasağın şimdilik kaldırıldığını açıkladı.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre Veaux, "Yeni düzenlemeye dair detayları beklerken, gözaltında 'boyun kilidi' uygulaması, kısıtlı bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecek" dedi.

Veaux, bu hafta toplanacak bir komisyonun bu teknik yerine kullanılabilecek diğer teknikleri de inceleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar bir tavsiye kararı açıklayacağını söyledi.

Fransa'da polislere eğitimleri sırasında, zanlıları hareketsiz hale getirerek gözaltına alma tekniği öğretiliyor. Bu teknik kapsamında polisler kollarını arkadan zanlıların boyunlarına sarıyor ya da zanlıları üstüne oturup göğüslerine bastırarak onları etkisiz hale getiriyor. Ülkede bu uygulamaya "boyun kilidi" deniyor.

Siyah hakları aktivistleri ve polis şiddetine karşı mücadele eden örgütler ise bu teknik yüzünden her yıl çok sayıda kişinin öldüğünü söylüyor.

George Floyd'un ölümü sonrası tartışılan uygulama

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u nefessiz bırakarak ölümüne neden olması sonrası Fransa'da da protesto gösterileri düzenlendi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geçen hafta polis sendikalarına gönderdiği mektupta bu tekniği öğretmeye ve uygulamaya son verdiklerini açıkladı.





Polisler: Bu teknik hayatımızı kurtarıyor

Fransız hükümetinin kararı polislerin tepkisini çekti. Polisler bu tekniğin hayatlarını kurtardığını, hükümetin her gün sokakta karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri anlamadığını söyleyerek kararı protesto etti.

Floyd'un ölümünden sonra, Fransa'da da 2016'da gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adama Traore'nin ölüm yıldönümünde protesto gösterileri düzenlendi.

Traore'nin ailesi, bağımsız otopsi raporuna göre ölümün nefessiz kalmaktan kaynaklandığını söylerken, emniyet yetkilileri 24 yaşındaki gencin sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini savunuyor.

Fransa'da Ocak ayında Eyfel Kulesi yakınlarında Cedric Chouviat adlı bir kişi de polis tarafından gözaltına alınırken benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Fransa, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:17 

Son Dakika Dünya Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü! Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler         
20:12
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler         
19:55
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor         
19:52
Maçta ikinci gol! Deniz, harika vuruşuyla skoru eşitledi Maçta ikinci gol! Deniz, harika vuruşuyla skoru eşitledi         
19:46
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı         
19:39
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı         
19:31
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi         
19:29
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz         
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı         
19:01
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok         
18:45
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 21:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]