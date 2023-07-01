Yok artık sokağa aslanlar salındı iddiası! Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yok artık sokağa aslanlar salındı iddiası! Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi

01.07.2023 09:20

Fransa, 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla kaosa sürüklenirken, göstericilerin gerilimin tırmandığı dakikalarda bir hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bıraktıkları iddia edildi. İnternete düşen bir videoda Paris sokaklarında 3 aslanın dolandığı görüntüler yer aldı.

17 yaşındaki bir kişinin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar nedeniyle Fransa'da kaos hakim. Başkent Paris, Marsilya, Strasbourg olmak üzere ülkenin birçok şehrinde protestolar şiddetini arttırdı.

PARİS SOKAKLARINDA 3 ASLAN

Protestocular kamu binalarını, dükkanları, ATM'leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı. Gerilimin tırmandığı dakikalarda göstericilerin bir hayvanat bahçesindeki hayvanları da serbest bıraktıkları iddia edilirken, internete düşen bir videoda 3 aslanın yol kenarında yürüdükleri görüntüler yer aldı.

POLİS YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Kaosun hakim olduğu Fransa'da güvenlik güçleri protestoları bastırmak için yoğun çaba sarf ederken, hükümet OHAL dahil pek çok önlemi masada tutuyor. Pek çok şehirde şiddetli çatışmalar yaşanırken son gelen haber durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

MAĞAZANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI BİNE YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

YORUMLAR
500
Fransa'da Türk vatandaşlarına şiddet eylemleri uyarısı Fransa'da Türk vatandaşlarına şiddet eylemleri uyarısı

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yok artık sokağa aslanlar salındı iddiası! Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Derrick Rose, Memphis Grizzlies ile anlaştı
09:50 Ja Morant'in 25 maçlık cezasında yükü o çekecek! Derrick Rose, Memphis Grizzlies ile anlaştı
09:30 Boğaz Geçiş Ücretleri Zamlı Tarifeye Göre Artırıldı ve Bundan Sonra Her Yıl Güncellenecek
09:26 Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün başladı! Artık her yıl güncellenecek
09:14 Barcelona, Samuel Umtiti'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı
09:14 Fransa Lig 1 Takımı Nice, Teknik Direktörlük Görevine Francesco Farioli'yi Getirdi
09:09 Barcelona, Samuel Umtiti'nin sözleşmesini feshetti
09:09 Farioli Nice ile anlaştı! İlk kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak
09:01 Yok artık sokağa aslanlar salındı iddiası! Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi
08:57 Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 09:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yok artık sokağa aslanlar salındı iddiası! Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement