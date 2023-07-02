Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı: 121 kişi gözaltında - Son Dakika
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Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı: 121 kişi gözaltında

02.07.2023 11:45

Fransa'da 5 gündür devam eden protestolar ülkeyi ciddi bir kaosun içine soktu. Sokağa çıkan binlerce kişi dünyaca ünlü markaların mağazalarını yağmalarken bölgeden servis edilen sıcak bir görüntü büyük ses getirdi. Montpellier'deki mağazaları yağmalamaya çalışan kalabalık grup, polisler tarafından suçüstü yakalandı. Kolluk kuvvetlerin sert müdahalesiyle karşılaşan kişilerin kaçmaya çalışırken cop darbeleri aldıkları görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestoların 5. gecesinde ülkede 45'i başkent Paris'te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı. Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sokaklar karışırken, sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük ses getirdi.

Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı

MAĞAZAYI YAĞMALARKEN POLİSE YAKALANDILAR

Montpellier kentinde mağazaları yağmalamaya çalışan kalabalık grup, polis ekiplerince suçüstü yakaladı. Mağazadaki ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar polisin şiddetli tepkisiyle karşılaşırken, birbirinden sert cop darbesi aldıkları anlar kameralara anbean yansıdı.

Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı

121 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Protestoların yoğunlaştığı kentlerde konuşlanan zırhlı araçlar ve özel ekiplere karşın sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolar 5. gecesine girdi. Polis kaynakları, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle ülkede 45'i Paris'te 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı

PROTESTOCULAR ŞANZELİZE'YE GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Ayrıca Kolluk kuvvetlerinin Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalışıyor. "Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahaleye etmeye başladı.

Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

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SON DAKİKA: Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı: 121 kişi gözaltında - Son Dakika
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