Fransa'da kaos hakim! Kalabalık grup mağazaları yağmalarken polise yakalandı: 121 kişi gözaltında

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestoların 5. gecesinde ülkede 45'i başkent Paris'te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı. Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sokaklar karışırken, sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük ses getirdi.

MAĞAZAYI YAĞMALARKEN POLİSE YAKALANDILAR

Montpellier kentinde mağazaları yağmalamaya çalışan kalabalık grup, polis ekiplerince suçüstü yakaladı. Mağazadaki ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar polisin şiddetli tepkisiyle karşılaşırken, birbirinden sert cop darbesi aldıkları anlar kameralara anbean yansıdı.

121 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Protestoların yoğunlaştığı kentlerde konuşlanan zırhlı araçlar ve özel ekiplere karşın sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolar 5. gecesine girdi. Polis kaynakları, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle ülkede 45'i Paris'te 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

PROTESTOCULAR ŞANZELİZE'YE GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Ayrıca Kolluk kuvvetlerinin Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalışıyor. "Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahaleye etmeye başladı.