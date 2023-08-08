Fransa'daki protestolarda yaşamını yitiren gençle ilgili 5 polis gözaltında

Fransa'nın Marsilya şehrinde 17 yaşındaki Nael M.'nin öldürülmesinin ardından gerçekleşen protestolarda Mohamed Bendriss'in yaşamını yitirmesiyle ilgili 5 polis gözaltına alındı. Bendriss'in otopsisinde, göğsünde çevik kuvvet polislerinin kullandığı silahtan ateşlenen mühimmatın izi bulunduğu öğrenildi.

5 POLİS GÖZALTINDA

Fransa'da 27 Haziran'da başkent Paris'te 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı gencin polis tarafından vurularak öldürmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında Marsilya'da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mohamed Bendriss'in ölümü nedeniyle 5 polis gözaltına alındı. Bendriss'in otopsisinde, göğsünde Fransız çevik kuvvet polisi tarafından kullanılan silah tarafından ateşlenen mühimmatın bıraktığı ize rastlandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polislerin Bendriss'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere Marsilya'da gözaltına alındığı aktarılarak, çok sayıda sivilin ve polisinde ifadelerine başvurulduğu ifade edildi.