Fransa'da protestolar sürerken Şanzelize'de tahliye kararı - Son Dakika
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Fransa'da protestolar sürerken Şanzelize'de tahliye kararı

02.07.2023 08:15

17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi Fransa'yı yangın yerine çevirirken, 5. günde devam eden protestolar nedeniyle kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti. Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

Fransa'da 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti.

Kaosa sürüklenen Fransa'da tahliyeler başladı: Paris'in en işlek caddesi Şanzelize boşaltılıyor

YAVAŞ DAVRANANLARI COPLADILAR

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı. Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

Kaosa sürüklenen Fransa'da tahliyeler başladı: Paris'in en işlek caddesi Şanzelize boşaltılıyor

GÖSTERİCİLERE YÖNELİK SERT MÜDAHALE SÜRÜYOR

Talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılmıştı. Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi gözaltına aldı. Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesini sürüyor.

Kaosa sürüklenen Fransa'da tahliyeler başladı: Paris'in en işlek caddesi Şanzelize boşaltılıyor

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da protestolar sürerken Şanzelize'de tahliye kararı - Son Dakika
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