Fransa'da protestolar sürerken Şanzelize'de tahliye kararı

Fransa'da 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti.

YAVAŞ DAVRANANLARI COPLADILAR

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı. Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

GÖSTERİCİLERE YÖNELİK SERT MÜDAHALE SÜRÜYOR

Talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılmıştı. Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi gözaltına aldı. Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesini sürüyor.