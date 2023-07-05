Fransa'daki protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü - Son Dakika
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Fransa'daki protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

05.07.2023 00:32

Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Marsilya'da gerçekleşen protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi plastik merminin göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve ölen kişinin olay mahalli henüz tam olarak tespit edilemedi. Fransa genelindeki protestolarda ise talan ve yağmalama olayları yaşandı.

Fransa'da 17 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Marsilya'da bir kişi göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa'da Nahel M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ülke yangın yerine döndü. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanırken, çok sayıda kişi tutuklandı. Olayların bir türlü kontrol altına alınamadığı ülkeden bir ölüm haberi daha geldi.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

PLASTİK MERMİ İLE ÖLDÜ

Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

OLAY MAHALLİ TESPİT EDİLEMEDİ

Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi. O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

45 BİN POLİS ŞİDDET OLAYLARINA MÜDAHALE EDİYOR

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini duyurmuştu.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

İTFAİYE ERİ MÜDAHALE SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" demişti.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

İLK ÖLÜM PROTESTOLARIN 4. GÜNÜNDE YAŞANDI

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtilmişti.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fransa'da protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü
Kaynak: AA
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