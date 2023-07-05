Fransa'daki protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

Fransa'da 17 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Marsilya'da bir kişi göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa'da Nahel M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ülke yangın yerine döndü. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanırken, çok sayıda kişi tutuklandı. Olayların bir türlü kontrol altına alınamadığı ülkeden bir ölüm haberi daha geldi.

PLASTİK MERMİ İLE ÖLDÜ

Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı.

OLAY MAHALLİ TESPİT EDİLEMEDİ

Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi. O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.

45 BİN POLİS ŞİDDET OLAYLARINA MÜDAHALE EDİYOR

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini duyurmuştu.

İTFAİYE ERİ MÜDAHALE SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" demişti.

İLK ÖLÜM PROTESTOLARIN 4. GÜNÜNDE YAŞANDI

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtilmişti.