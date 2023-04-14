Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor - Son Dakika
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Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor

14.04.2023 22:48

- Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor Fransa'da Avrupa Konseyinin emeklilik reformunu kısmen onaylamasının ardından sokaklar yangın yerine döndü.

- Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor

PARİS - Fransa'da Avrupa Konseyinin emeklilik reformunu kısmen onaylamasının ardından sokaklar yangın yerine döndü.

Fransa'da Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu kısmen onaylamasının ardından protestolarda tansiyon yükseliyor. Karara tepki gösteren protestocularla polis arasında arbede yaşanırken, sokaklarda çöp konteynerları ateşe verildi. Kararın ardından ülkenin önde gelen sendikaları tarafından yapılan ortak açıklamada, Anayasa Konseyinin kararına tepki gösterilirken, iktidarın hiçbir toplantı talebini kabul etmeyecekleri belirtildi. Sendikalar, tüm çalışanları 1 Mayıs'ta eylem yapmaya çağırdı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Kaynak: İHA
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Fransa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor - Son Dakika


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