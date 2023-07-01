Fransa'da protestoları bastırmak için zırhlı araçlar devreye girdi - Son Dakika
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Fransa'da protestoları bastırmak için zırhlı araçlar devreye girdi

01.07.2023 08:07

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Birçok kentte şiddet olaylarının yaşandığı Fransa'da zırhlı araçlar, protestoların yoğun olduğu bölgelerde devriye atmak ve protestocuları püskürtmek için kullanılıyor. Gözaltılara rağmen kundaklama ve yağmalar devam ediyor.

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi.

BİRÇOK KENTTE MEYDANLARA ÇIKTILAR

Ülke basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor. Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

EYLEMCİLERİ PÜSKÜRTMEK İÇİN ARA SOKAKLARA DALDI

Nanterres'de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı. Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.

APARTMANI ATEŞE VERDİLER

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi. Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı.

MOTOSİKLET BAYİSİNİ SOYDULAR

Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi. Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi. Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bayisi soyuldu.

BELEDİYE BAŞKANI TAKVİYE KUVVET İSTEDİ

Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı. Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da protestoları bastırmak için zırhlı araçlar devreye girdi - Son Dakika
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