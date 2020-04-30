Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulu, Ligue 1'de 2019-2020 Sezonu'nun sonlandırılmasının ardından lider durumda bulunan Paris Saint-Germain'i (PSG) şampiyon ilan etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarının Eylül ayına kadar yasaklanmasının ardından Ligue 1'de 2019-2020 Sezonu mevcut sıralamayla tescil edildi. Böylece 28'inci haftada bir maç eksiği bulunan ve 68 puan toplayan PSG şampiyon oldu. PSG ayrıca, 9'uncu şampiyonluğuna ulaştı. Marsilya sezonu 56 puanla ikinci sırada tamamlarken, Rennes de 50 puanla üçüncü oldu. İlk 3 sırada olan takımlar Şampiyonlar Ligi bileti alırken, Avrupa Ligi'ne katılacak ekipler Lille, Reims ve Nice oldu. Toulouse ve Amiens ekipleri ise küme düşen takımlar olarak belirlendi.