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Fransa'da rahipler cinsel istismar vakalarında "Kilise'nin kurumsal sorumluluğunu" kabul etti - Son Dakika

Fransa'da rahipler cinsel istismar vakalarında "Kilise'nin kurumsal sorumluluğunu" kabul etti

05.11.2021 16:58
Fransa'da rahipler cinsel istismar vakalarında

Fransa'da rahipler çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" kabul etti.

Fransa'da rahipler çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" kabul etti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) raporunda yüz binlerce çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığının açıklanmasının ardından ülkedeki rahipler raporu değerlendirmek üzere Lourdes kentinde toplandı.

Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort yaptığı açıklamada, rahiplerin söz konusu cinsel istismar vakalarında "Kilise'nin kurumsal sorumluluğunu" ve istismarın Kilise'de "sistematik olgu" olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Bu sorumluluğun adaleti sağlama ve mağduriyetin giderilmesi meselesini de beraberinde getirdiğini kaydeden de Moulins-Beaufort, Kilise'nin bünyesindeki uygulamaların bu vakaların yargıya bildirilmesini ve sorumluların cezalandırılmasını engellediğini söyledi.

330 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

CIASE, 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

De Moulins-Beaufort'un 6 Ekim'de "günah çıkarmanın gizliliğinin Fransız yasalarından daha üstün olduğuna" yönelik yaptığı açıklama tartışmalara neden olmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bunun üzerine birkaç gün sonra Bakanlığa çağırdığı de Moulins-Beaufort'a Fransız yasalarından daha üstün başka bir şeyin olmadığını söylediğini aktarmıştı.

Darmanin, "günah çıkarmanın gizliliği"nin neredeyse 200 yıldır hukukta yeri bulunduğunu ancak 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ve onlara karşı suç işlendiği bilgisine sahip rahiplerin bunu yargıya bildirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

CIASE üyesi Laetitia Atlani-Duault da yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini belirtmişti.

Halk arasında "günah çıkarma" olarak bilinen "itiraf sakramenti" Katolik Kiliselerinde kabul edilen 7 temel sakramentten biri kabul ediliyor. "Günah çıkarma", vaftizden sonra kişinin günahlarından pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesi anlamına geliyor.

Cinsel İstismar, Katolik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da rahipler cinsel istismar vakalarında 'Kilise'nin kurumsal sorumluluğunu' kabul etti - Son Dakika


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