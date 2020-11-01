Fransa'da rakip çeteler arasındaki çatışmada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Fransa'nın Montpellier kentinde rakip 2 çeteye mensup 10 kişi arasında çatışma çıktı.

Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Polis kaynakları, kalaşnikof ve tabancalara ait yaklaşık 20 mermi kovanı bulunduğunu, olayın siyah kıyafetler giyen rakip çeteler arasında bir çatışma olduğunu bildirdi.

Çatışmada 1 çete üyesinin yaralandığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, eldiven ve maske de dahil siyah kıyafetli silahlı kişilerin ateş açtığı görülüyor.