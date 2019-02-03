Son Dakika Haberleri: Fransa'da Referandum Hazırlığı

Fransa'da Referandum Hazırlığı

22 dakika önce

Fransa'da aylardır süren Sarı Yelek eylemlerine son noktayı koymayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emriyle henüz içeriği belli olmayan referandum için kağıt ve zarf ihalesinin açıldığı öğrenildi.

Fransa'da Referandum Hazırlığı, System.String[]
Fransa'da aylardır süren Sarı Yelek eylemlerine son noktayı koymayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emriyle henüz içeriği belli olmayan referandum için kağıt ve zarf ihalesinin açıldığı öğrenildi.

Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelek eylemlerini bitirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkın talepleri doğrultusunda bir referandum yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İçeriği henüz belli olmayan referandumun, Mayıs ayında gerçekleştirilmek istendiği ve gerekli kağıt ve zarfların hazırlanması için ihale başlatıldığı açıklandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı veya vatandaş inisiyatifi ile referandum imkanının getirilmesi hükümet ve Yürüyen Cumhuriyet (LREM) vekillerince tartışıldığı öğrenildi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Talimatı Verdi, Yeni Dönem İçin Çalışmalar Başladı Yetiştirdiği Fransız Kazlarını Ne Teklif Edilirse Edilsin Satmıyor

Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor Tuğba Özay Fotoğrafıyla Takipçilerini Endişelendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 23:51:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da Referandum Hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]