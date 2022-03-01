Fransa'da restoranlar artık sundukları etlerin menşeini belirtmek zorunda - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da restoranlar artık sundukları etlerin menşeini belirtmek zorunda

01.03.2022 17:25
Fransa'da restoranlar artık sundukları etlerin menşeini belirtmek zorunda

Fransa'da yemek yenilen tüm müesseselere, menülerinde sundukları etlerin menşeini ve nereden geldiğini bildirme zorunluluğu getirildi.

Fransa'da yemek yenilen tüm müesseselere, menülerinde sundukları etlerin menşeini ve nereden geldiğini bildirme zorunluluğu getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre, restoran, şirket, hastane ve okul kantinleri, bugünden itibaren menüde sunulan kümes hayvanları domuz, koyun, keçi ve kuzu etlerinin hangi ülkeden geldiği ve nasıl kesildiğini açıkça belirtmek zorunda olacak.

Sadece çiğ olarak satın alınan etler için geçerli olacak zorunluluk, pişmiş olarak satın alınmış etlerde aranmayacak.

Etin menşeine dair bilginin, okunaklı ve görünür bir şekilde olması gerekecek.

Fransa'da yemek yenen tüm yerlerde, sığır etleri için 20 yıldır benzer bir zorunluluk uygulanıyordu.

Söz konusu uygulama, ülkedeki tüm süpermarketler ve kasaplarda kümes hayvanları, sığır, koyun, kuzu, keçi ve domuz etleri için geçerliydi.

YORUMLAR
500
Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı Tüfekle vurulup hastane girişine bırakılan 6 aylık hamile Raziye, kurtarılamadı Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı

Hastane, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da restoranlar artık sundukları etlerin menşeini belirtmek zorunda - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Kendisini taciz eden adamı öldüren genç kızın ifadesi ortay çıktı: Amacım öldürmek değildi, pişmanım
17:12 Sağlık çalışanları 14-15 Mart'ta grevde! "Her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz"
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da restoranlar artık sundukları etlerin menşeini belirtmek zorunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement