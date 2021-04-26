Fransa'da restoranlar mayıs itibarı ile kademeli olarak yeniden açılacak - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 salgınının kontrol altına alınma derecesine bağlı olarak restoranların mayıs ayı itibarı ile kademeli bir şekilde ve bölgesel bazda yeniden açılacağını açıkladı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris yakınlarında olan Melun şehrindeki bir okulu ziyareti sırasında Covid-19 salgınına ilişkin açıklama yaptı. Macron, salgının kontrol altına alınma derecesine bağlı olarak ekim ayından bu yana kapalı olan restoranlarının kademeli bir şekilde ve bölgesel bazda yeniden açılacağını ifade etti. Açılışın aşamalı yapılacağını kaydeden Macron, "3 Mayıs aşaması, mayıs ortası aşaması, sanırım haziran başı aşaması ve ardından haziran ortası aşaması olacak" dedi.

MAYIS ORTALARINDA RESTORANLARIN AÇIK ALANLARI AÇILACAK

Macron, mayıs ayı ortalarında restoranların açık teraslarının ülke çapında yeniden açılmasına izin verileceğini ifade etti. Kapalı mekanların tamamen yeniden açılmasının ülkedeki sağlık durumuna bağlı olacağını belirten Macron, "Virüsün hala çok dolaştığı bölgelerde restoranları mayıs sonu veya haziran ayında yeniden açamayacağımızı düşünüyorum. Dolaşımın çok düştüğü başka yerlerde kademeli bir yaklaşım izleyeceğiz. Restoranlar için kapalı alanlarda yemek yerken enfeksiyon oranlarının daha yüksek olduğunu biliyoruz" dedi.

Fransa'da Covid-19 mücadelesi kapsamında vatandaşların evlerinden 10 km fazla uzaklaşma yasağının 3 Mayıs'ta sona ermesi beklenirken, ülke genelinde 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 498 bin 44'e, toplam can kaybı ise 102 bin 858'e ulaştı.

(Melike Yazır/İHA)