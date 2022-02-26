Fransa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Fransa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

26.02.2022 22:47
Fransa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te ve birçok kentte binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te ve birçok kentte binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri düzenledi.

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan göstericiler, Ukrayna'ya destek sloganları attı.

Göstericiler, "Savaşa hayır", "Dünya Putin'in durmasını istiyor", "Putin dur", "Ukrayna'ya destek" yazılı pankartlar taşıyarak Rusya'nın saldırısını protesto etti.

Strazburg kentinde düzenlenen gösteriye katılan Avrupa Konseyi nezdinde Ukrayna Daimi Temsilcisi Borys Tarasyuk, "Putin'in bu saldırının bedelini ödemesi ve uluslararası mahkemeye çıkarılması gerekiyor." dedi.

Bordeaux'daki protestoda da Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması talep edildi. Gösteriye katılanların arasında Paris Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo da yer aldı.

Lyon, Marsilya, Montpellier, Saint-Etienne ve Clermont-Ferrand gibi kentlerde de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteriler yapıldı.

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Ukrayna, Fransa, Paris, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi - Son Dakika


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