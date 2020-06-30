Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokaklarda - Son Dakika

Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokaklarda

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

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Paris'te 5'inci bölgede toplanan eylemciler, Sağlık Bakanlığına kadar yürüdü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki gösteren eylemciler, maaşların 300 avro artmasını talep etti.

Göstericiler, yaşanan sorunların giderilmesi için hükümete acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Paris'in yanı sıra Toulouse, Bordeaux, Strazburg ve Nantes gibi kentlerde gösteriler düzenlendi.

İki hafta önce de ülke genelinde eylemler yapan sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 21:59 Kaynak: AA

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