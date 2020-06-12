Fransa'da sağlık çalışanlarından "danslı" protesto

Fransa'da sağlık çalışanlarından "danslı" protesto Fransa'da sağlık çalışanları kötü çalışma şartlarının iyileştirilmesi için danslı protesto düzenledi.

Fransa'da sağlık çalışanlarından "danslı" protesto PARİS - Fransa'da sağlık çalışanları kötü çalışma şartlarının iyileştirilmesi için danslı protesto düzenledi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Robert Debre Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları kötü çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hastane önünde danslı protesto gerçekleştirdi. Sağlıkçılar, giydikleri beyaz önlük ve mavi kıyafetler ile şarkı eşliğinde dans etti. Hükümetten, hastanelere ayrılan fonların arttırılmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Çevredeki vatandaşlarında protestoya destek verdiği görüldü. Gösterilerin sona ermesinin ardından protestocular olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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