Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı - Son Dakika

Ülkede, salgında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske, test ve imkanların yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

Ülkenin Lyon , Strazburg , Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, çeşitli maddeler atan gruba, biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ateşe verdi.

Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönetmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Fransa 'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris 'te olaylar çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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