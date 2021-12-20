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Fransa'da sahte Kovid-19 sağlık ruhsatı sayısının 182 bine ulaştığı belirlendi - Son Dakika

Fransa'da sahte Kovid-19 sağlık ruhsatı sayısının 182 bine ulaştığı belirlendi

20.12.2021 18:45
Fransa'da sahte Kovid-19 sağlık ruhsatı sayısının 182 bine ulaştığı belirlendi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu tutulan sağlık ruhsatına yönelik denetimlerde, tespit edilen sahte sağlık ruhsatı sayısı 182 bine ulaştı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu tutulan sağlık ruhsatına yönelik denetimlerde, tespit edilen sahte sağlık ruhsatı sayısı 182 bine ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından sürdürülen 400 soruşturma neticesinde elde edilen verilerle 182 bin sahte Kovid-19 sağlık ruhsatının tespit edildiğini belirtti.

Araştırmaların devam ettiğini ifade eden Darmanin, özelikle sosyal medya aracılığıyla sahte sağlık ruhsatı satın alan, satan veya kullananların 5 yılla kadar hapis ve 75 bin avro para cezası alabileceğini aktardı.

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, gün geçtikçe tespit edilen sahte sağlık ruhsatı sayının artabileceği kaydedildi.

Haberde Snapchat ve Telegram gibi platformlar üzerinden 200 avro karşılığı sahte sağlık ruhsatı satıldığı bilgisine yer verildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı geçen hafta yapılan kontrollerde 11 bin sahte sağlık ruhsatı tespit edildiğini açıklamıştı.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Covid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 24 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca sağlık çalışanları ile itfaiyecilere 15 Eylül'e kadar Covid-19 aşısı zorunluğu getirilmişti. Uygulama ülke genelinde haftalarca yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.

Fransa'da, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla belirli mekanlara girişlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yerine, sadece aşı olanları kapsayan aşı ruhsatı uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da sahte Kovid-19 sağlık ruhsatı sayısının 182 bine ulaştığı belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da sahte Kovid-19 sağlık ruhsatı sayısının 182 bine ulaştığı belirlendi - Son Dakika
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