Son Dakika Haberleri: Fransa'da Salgın 2 Bin 800 Ölüme Yol Açtı

Fransa'da Salgın 2 Bin 800 Ölüme Yol Açtı

48 dakika önce

Fransa'da grip salgını korkutuyor.

Fransa'da Salgın 2 Bin 800 Ölüme Yol Açtı, System.String[]
Fransa'da grip salgını korkutuyor. Avrupa genelinde görülen grip nedeniyle yalnızca Fransa'da 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Haftalardır Sarı Yelekliler ile mücadele eden ve her cumartesi günü düzenlenen gösterilerle savaş alanına dönen Fransa'da bu kez grip saldırını baş gösterdi. Yetkililer tarafından açıklanan rakamlar ve Fransız yetkililerin Sarı Yelekliler sorunu ile daha çok ilgilenmesi nedeniyle grip salgınını görmezden gelmesi endişeye neden oldu. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı'nın (SpFrance) haftalık bülteninde yayınlanan bilgilere göre, halen devam eden grip salgınında 1 Ocak-20 Şubat arasında 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, 20 Şubat'tan sonraki 2 haftada ise on binlerce kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu kaydedildi. A (H1N1) ve A (H3N2) virüslerinin etkin olduğu grip salgınının özellikle 75 yaş üstü bireyler ile 5 yaş altı çocuklarda ağır etki gösterdiği açıklandı. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı bülteninde, son bir buçuk ayda hastanelere yatırılan hastalar arasında grip veya gribal sendromların payı binde 30 olurken, bir ay evvel bu oranın binde 18 olduğu bilgisi yer aldı. Ajansın bülteninde, bu yıl kullanımda olan grip aşısının A (H1N1) virüsünü önleme oranının yüzde 59'da kaldığı, grip aşısının A (H3N2) virüsünde ise sadece yüzde 19 oranında etkili olması dikkat çekti. Paris'te yaşayan Dr. Francine Aksel'in Fransa'da son aylarda baş gösteren ölümcül grip ile ilgili yaşlıların dikkat etmediğini söyledi. Salgının bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Dr. Aksel, başta şeker hastaları olmak üzere astım hastalarının grip aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini dile getirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Fransa, Güncel
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