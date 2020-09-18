Fransa'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı - Son Dakika

Fransa'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da korona virüs salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, Fransa'da bugün salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 215 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 428 bin 696'ya yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeni ile 154 kişinin hayatını kaybettiğini, son 4 aydaki en yüksek ölüm oranının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülkede toplam can kaybı ise 31 bin 249'a ulaştı. Bakanlık, 571'i yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 626 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, vaka sayılarında yaşanan büyük artışın nedeni olarak testlerin ücretsiz yapılması sonucu test yapılan kişi sayısında yaşanan artışı öne sürmüştü.

Öte yandan Fransa'da dün ise 10 bin 593 vaka tespit edilmişti. Ülkede korona virüs nedeni ile kapatılan okul sayısı ise 89'a yükseldi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı - Son Dakika

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