Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille - Son Dakika

Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille

23.05.2021 23:57
Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille, System.String[]

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Fransız ekibi 4. kez ligde şampiyonluğa ulaştı.

Lille, Fransa Ligue 1'in sonra haftasında Angers ile deplasmanda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Konuk ekip 10. dakikada Jonathan David'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında kazanılan penaltı da topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Lille devreye 2-0 üstün girdi. Mücadelenin son anlarında Angers, Angelo Fulgini'nin golü ile farkı 1'e indirse de Christophe Galtier'in öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 83'e yükselten Lille, 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti. Takipçisi Paris Saint Germain ise 82 puanla sezonu ikinci tamamladı.

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, mücadeleye 11'de başladı. Yusuf 67. dakikada yerini Jonathan Bamba'ya, Burak da 82 dakikada Xeka'ya bıraktı. Zeki ise 90 dakika sahada kaldı.

10 YIL SONRA ŞAMPİYON

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011 yıllarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü. Fransız temsilcisi, bu seneyle birlikte şampiyonluk sayısını 4 yükselti. Lille ayrıca 10 yıl sonra mutlu sona ulaşmış oldu.

64 GOLÜN 26'SI MİLLİLERDEN

Lille, bu sezon ligde 64 gol attı. Ligde 28 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu. 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Lille ayrıca kalesinde gördüğü 23 golle ile bu sezon en az gol yiyen takım oldu.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille - Son Dakika


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