Fransa'da sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olan bir polise daha soruşturma - Son Dakika

Fransa'da sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olan bir polise daha soruşturma

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin 8 Aralık 2018'de düzenlediği gösteride kullandığı plastik mermiyle bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında 10 Şubat'ta soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin 8 Aralık 2018'de düzenlediği gösteride kullandığı plastik mermiyle bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında 10 Şubat'ta soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Fransız basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberde, polis hakkında, 2018'de düzenlenen gösteride kullandığı plastik merminin eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi. Polisin aynı zamanda adli denetim altında tutulduğu kaydedilen haberde, hakkındaki soruşturmanın göstericinin şikayetiyle 19 Haziran 2019'da açılan soruşturma kapsamında başlatıldığı aktarıldı. Gözünü kaybeden genç öğrenci Fiorina Lignier, yaptığı açıklamada, polis hakkında soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Fransa'nın Rennes kentinde 5 Şubat'ta bir polis hakkında, kullandığı plastik bombayla sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Fransa'da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin gözünü kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu ve 770 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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