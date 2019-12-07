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Fransa'da Sarı Yelekliler'den emeklilik reformu gösterilerine destek: Grevler ne kadar sürecek?
6 saat önce
Fransa’da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karşı çıkan göstericilerin eylemlerine hükümet karşıtı protestolarıyla bilinen Sari Yelekliler de katıldı.
Hükümet kanadı ise işçi sendikaları ile Sarı Yeleklilerin bir bütün halinde eylemelere devam etmesinden endişeli
Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karşı çıkan göstericilerin eylemlerine hükümet karşıtı protestolarıyla bilinen Sari Yelekliler de katıldı.
5 Aralık'ta ulaşım sektörü ile başlayan grevler, hafta sonu farklı alanlara yayıldı. Geçen yıl başlayan ve gittikçe hız kaybeden Sarı Yelekliler ise bu grevle tekrar sokaklarda güçlenmeyi hedefliyor. Hükümet kanadı ise işçi sendikaları ile Sarı Yeleklilerin bir bütün halinde eylemelere devam etmesinden endişeli.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:44
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