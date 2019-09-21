Son Dakika Haberleri: Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri 45'inci haftasında
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Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri 45'inci haftasında

57 dakika önce

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 45'inci haftasında devam ediyor.

Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri 45'inci haftasında, System.String[]
Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 45'inci haftasında devam ediyor. Bugünkü gösterilerde Fransız polisi, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.
Başkent Paris'te 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan eylemler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vergi indirimleri gibi aldığı önlemlerin ardından hafiflese de 45'inci haftasında devam ediyor. Eylemler kapsamında herhangi bir şiddet olayına önlem olarak 7 bin polis görevlendirildi. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken; 596 kişinin incelendiği, en az 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan sosyal medyada eylemlere dair paylaşılan görüntülerde, polisin eylemcilere biber gazlı ve coplu müdahalesi görülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Polisin eylemcilere biber gazlı müdahalesi
-Polisin sokaklardaki görüntüsü
-Polisin eylemcilere coplu müdahalesi
-Sokaklarda slogan atarak yürüyen eylemciler


Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
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