Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında - Son Dakika

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında

6 saat önce

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında devam ediyor.

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında, System.String[]

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında devam ediyor. Başkent Paris'teki eylemlere 300 kişinin katıldığı belirtildi.

Başkent Paris'te 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan eylemler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vergi indirimleri gibi aldığı önlemlerin ardından hafiflese de 57'inci haftasında devam ediyor. Başkent Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi ellerindeki pankartlarla yürüyüş düzenledi. Eylemcilerden 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

AMIENS'TE EYLEMCİLER AVM'NİN GİRİŞİNİ KAPADI

'Sarı Yelekliler Eylemleri' kapsamında yaklaşık 20 kişi, Amiens şehrinde bir alışveriş merkezinin girişini kapatarak, müşterilerin içeriye girmesine izin vermedi. Polis ekipleri, alışveriş merkezinin önünden ayrılmayı reddeden eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemcilerin dağılmasıyla alışveriş merkezi açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Eylemlerden görüntüler


Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da polis noktasına ateş açıldı
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
04:26 Emniyet müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
04:00 Lübnan'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlik - Son Dakika
03:55 Kadın milletvekillerinden "Las Tesis" protestosu - Son Dakika
03:27 Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen 5 şüpheli otelde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
03:18 Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına "silahlı saldırı yapıldığı" iddiaları - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 04:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 57'inci haftasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]