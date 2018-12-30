Fransa'da Sarı Yelekliler Eylemlerinde 7. Hafta: Göstericilerin Sayısı Azaldı
1 saat önce
Akaryakıta getirilen zamlara tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler eylemleri, vergilerin genel olarak fazla olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması gibi gerekçelerle 7 haftadır devam ediyor.
Akaryakıta getirilen zamlara tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler eylemleri, vergilerin genel olarak fazla olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması gibi gerekçelerle 7 haftadır devam ediyor. Uzmanlar eylemcilerin sayısının azaldığını belirtti
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:04
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