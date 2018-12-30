Son Dakika Haberleri: Fransa'da Sarı Yelekliler Eylemlerinde 7. Hafta: Göstericilerin Sayısı Azaldı

Fransa'da Sarı Yelekliler Eylemlerinde 7. Hafta: Göstericilerin Sayısı Azaldı

1 saat önce

Akaryakıta getirilen zamlara tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler eylemleri, vergilerin genel olarak fazla olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması gibi gerekçelerle 7 haftadır devam ediyor.

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Akaryakıta getirilen zamlara tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler eylemleri, vergilerin genel olarak fazla olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması gibi gerekçelerle 7 haftadır devam ediyor. Uzmanlar eylemcilerin sayısının azaldığını belirtti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:04 

Dünya
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