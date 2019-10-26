Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler gösterileri 50. haftasında
Son Dakika Dünya Fransa'da sarı yelekliler gösterileri 50. haftasında

Fransa'da sarı yelekliler gösterileri 50. haftasında

18 dakika önce

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 50. haftasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını bir kez daha protesto etti.

Fransa'da sarı yelekliler gösterileri 50. haftasında, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 50. haftasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.


Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri düşük katılımla devam ediyor.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:59 
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