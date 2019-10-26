Fransa'da sarı yelekliler gösterileri 50. haftasında
18 dakika önce
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 50. haftasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını bir kez daha protesto etti.
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 50. haftasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.
Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri düşük katılımla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:59
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