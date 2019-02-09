Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda

1 saat önce

Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler başta başkent olmak üzere, çeşitli kentlerde yönetime karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıkarken, biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda, System.String[]
Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler başta başkent olmak üzere, çeşitli kentlerde yönetime karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıkarken, biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:55 

Hükümet, Fransa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekiçle Soyguna Gitti, Önce Biber Gazı Ardından Dayak Yedi Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor

TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu 1 Mayıs'tan İtibaren Venedik'e Giriş Yapan Turistlerden, Ayakbastı Parası Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 21:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]