Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 14'üncü haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 14'üncü haftasında sokaklarda

42 dakika önce

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 14'üncü haftasında da devam etti.

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 14'üncü haftasında sokaklarda, System.String[]
Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 14'üncü haftasında da devam etti. Paris'teki gösteride polisle eylemciler arasında gerginlik yaşanırken 16 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:45 

Ekonomi
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