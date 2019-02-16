Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 14'üncü haftasında sokaklarda
42 dakika önce
Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 14'üncü haftasında da devam etti.
Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 14'üncü haftasında da devam etti. Paris'teki gösteride polisle eylemciler arasında gerginlik yaşanırken 16 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:45
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