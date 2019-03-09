Son Dakika Haberleri: Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17'nci Haftasında Sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17'nci Haftasında Sokaklarda

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylar PARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 17'nci haftasında başkent Paris'teki Paris Opera Binası çevresinde düzenlenen yürüyüşle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden detaylar PARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 17'nci haftasında başkent Paris'teki Paris Opera Binası çevresinde düzenlenen yürüyüşle devam etti. Protestoya katılan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile sarı yelek dışında pembe ve mor yelekler de giydiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:39 Kaynak: AA

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