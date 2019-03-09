Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17'nci Haftasında Sokaklarda
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylar PARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 17'nci haftasında başkent Paris'teki Paris Opera Binası çevresinde düzenlenen yürüyüşle devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden detaylar PARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 17'nci haftasında başkent Paris'teki Paris Opera Binası çevresinde düzenlenen yürüyüşle devam etti. Protestoya katılan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile sarı yelek dışında pembe ve mor yelekler de giydiler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:39 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak
Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı