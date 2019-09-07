Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 43. haftasında sokaklarda
Son Dakika Güncel Haber

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 43. haftasında sokaklarda

34 dakika önce

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 43. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, eylemlerde 122 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 43. haftasında sokaklarda, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 43. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, eylemlerde 122 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında bu hafta da devam etti.

Paris'te düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı gösteride 89 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Montpellier'de yapılan eylemde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, bir polis aracını ateşe verdi ve birçok mağazanın camını kırdı. Gösteride 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rouen'da polisle protestocular arasında gerginliğin yaşandığı eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Toulouse, Strazburg ve Dijon gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılım sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
"Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 43. haftasında sokaklarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]