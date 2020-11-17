Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda - Son Dakika

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda

17.11.2020 22:09

Fransa'da Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018'de karbon vergisinin kaldırılmasını ve daha fazla sosyal adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestoların 2. yıldönümünde başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Fransa'da Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018'de karbon vergisinin kaldırılmasını ve daha fazla sosyal adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestoların 2. yıldönümünde başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin 2. yıl dönümünde sokağa indi. Sarı Yelekliler 17 Kasım 2018'de karbon vergisinin kaldırılmasını ve daha fazla sosyal adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestoların başlamasının ikinci yıl dönümünde başkent Paris'te bulunan Ulusal Meclis yakınındaki meydanda bir araya geldi. 17 Kasım 2018'de sarı yelek giyen on binlerce gösterici, yakıt vergilerindeki artışa karşı gösteri yapmak için Fransa genelinde seferberlik başlatmıştı. 17 Kasım Cumartesi günü, sarı yelek giyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemciler aylarca gösteri yaparak yol kapatmış, sık sık polis ile karşı karşıya gelmişti. Gösterilerde çıkan çatışmalarda elini, kolunu, gözünü kaybeden eylemciler olmuştu. Hükümet yapmayı düşündüğü bazı reform konularında geri adım atmış olsa da Sarı Yelekliler eylemlerine 2 yıldır devam ediyor.

Hoşnutsuzluğun başlangıç noktası "karbon vergisi"

Sarı Yeleklilerin hareketi, hükümetin ekolojik geçişin bir parçası olarak tasarladığı "karbon vergisi" olarak adlandırılan ve "kirleten öder" prensibine göre 2018 yılının sonunda benzin fiyatının artmasıyla başladı. Duyuru sosyal ağlarda bol miktarda eleştiriyi beraberinde getirmişti. Sarı Yelekliler hareketinin kurucularından Jacline Mouraud tarafından hazırlanan video, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kez görüntülenmişti. Videoda, "Ne yapıyorsun? Elysee Sarayı'ndaki çanak çömlekleri değiştirmenin ya da yüzme havuzları yaptırmanın bizlere faydası yok. Artık buna dayanamıyoruz" şeklinde hükümete eleştiri yöneltiliyordu.

Sarı Yelekliler hareketinin bir diğer kurucu ismi Priscillia Ludosky ise Change.org platformunda "Pompada yakıt fiyatının düşürülmesi için!" adlı dilekçesi yayınlamış, büyük ses getirmişti. Dilekçe, 1.5 milyona yakın kişi tarafından imzalanmıştı.

Tüm bu eylemlere rağmen Macron hükümeti tarafından çıkarılmak istenilen emeklilik yasası dün Senato'da kabul edilerek Ulusal Meclis'e gönderildi. Emeklilik yaşı 65'ten 67 çıkarılmış oldu. - PARİS

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda

Sosyal Adalet, Fransa, Karbon, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda - Son Dakika


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