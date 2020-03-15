Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları sürdürüyor - Son Dakika
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Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları sürdürüyor

6 saat önce

Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları sürdürüyorFransa, (DHA) ? Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlik ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen Sarı Yelekliler protestolarını sürdürdü.

Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları sürdürüyor

Fransa, (DHA) ? Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlik ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen Sarı Yelekliler protestolarını sürdürdü. Protestocular polisle çatıştı, polis biber gazı kullandı.

Başkent Paris'te Sarı Yelekliler, hükümet karşıtı protestolarını koronavirüs (Covid-19) salgını yasaklarına rağmen sürdürdü. Yüzlerce protestocu, 70'inci cumartesinde Paris sokaklarında polisle çatıştı. Polis kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Sarı Yelekliler, Montparnasse tren istasyonu çevresinde bazı binek araçlarını ve motosikletleri ters döndürüp yaktı. Fransa hükümeti, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler arasında, 100'den fazla kişinin bulunduğu her türlü etkinlik, gösteri ve protestoyu yasaklamıştı.

Başbakan Edouard Philippe basına yaptığı açıklamada kafelerin, restoranların, sinemaların, gece kulüplerinin Cumartesi gece yarısı itibariyle kapanacağını duyurdu. Başbakan Philippe 'Mümkün olduğunca toplamaktan kaçınmalıyız, arkadaş ve aile toplantılarını sınırlamalı, toplu taşımayı sadece iş için kullanmalıyız. Sadece temel alışveriş ve biraz egzersiz için dışarı çıkmalıyız' dedi. Fransa'da 4 bin 480 kişide virüs tespit edildiği ve 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları sürdürüyor

Fransa, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
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