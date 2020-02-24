Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi - Son Dakika

Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi

14 dakika önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67'nci haftasında eylemciler, sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu.

Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67'nci haftasında eylemciler, sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Fransa'da önce 'Sarı Yelekliler' adıyla ve daha sonra Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlayan genel grevle birleşen protestolar 67'nci haftasına girdi.

Lille kentinde polisle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Sosyal medyada kaydedilen görüntülerde, eylemcilerin bir sivil aracı devirerek yola barikat kurduğu görüldü. Polis, eylemcilere cop ve biber gazı ile müdahale etti. Olayların 67 hafta boyunca devam etmesi sebebiyle Paris'te düzenlenen tarım festivaline katılan Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerin temsilcisiyle Elysee Sarayı'nda görüşme yapacağını açıkladı. Toplantının detayları henüz yetkililerce açıklanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Eylemcilerin bir aracı devirme görüntüsü

Caddeye devrilmiş araçla barikat kuran eylemcilerden görüntüler

Polisin eylemcilere müdahale görüntüleri

Fransa bayrağı renklerinden oluşan sis fişeği görüntüleri


Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla
Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi

Son Dakika Haberleri
13:41 Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor
13:41 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı esti
13:41 Ufuk Beydemir: Özümüze döndüğümüz bir albüm oldu
13:40 Kerem, seçimini yapıyor!
13:59 Murat Boz, kendisi için "Evde üstü çıplak geziyor" diyen Caroline Yılmaz'ı yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 14:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]