Fransa'da sarı yelekliler sivil aracı devirdi - Son Dakika
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Fransa'da sarı yelekliler sivil aracı devirdi

7 saat önce

Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdiFransa, (DHA) ? Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67'nci haftasında eylemciler, sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu.

Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi

Fransa, (DHA) ? Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67'nci haftasında eylemciler, sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Fransa'da önce 'Sarı Yelekliler' adıyla ve daha sonra Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlayan genel grevle birleşen protestolar 67'nci haftasına girdi.

Lille kentinde polisle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Sosyal medyada kaydedilen görüntülerde, eylemcilerin bir sivil aracı devirerek yola barikat kurduğu görüldü. Polis, eylemcilere cop ve biber gazı ile müdahale etti. Olayların 67 hafta boyunca devam etmesi sebebiyle Paris'te düzenlenen tarım festivaline katılan Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerin temsilcisiyle Elysee Sarayı'nda görüşme yapacağını açıkladı. Toplantının detayları henüz yetkililerce açıklanmadı.

Fransa'da sarı yelekliler sivil aracı devirdi

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:15 Kaynak: DHA
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