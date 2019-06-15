Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
Son Dakika Güncel Haber

Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda

55 dakika önce

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 31'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda, System.String[]
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 31'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.
Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 31'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.
Eylemciler, Paris'in Bastille Meydanı'ndan Marechal Juin Meydanı'na kadar yürüdü.
Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.
Toulouse'daki eylemde polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde olaylar çıkmadı.
Fransa çapındaki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 7 bin, sarı yeleklilere göre ise 20 bin 401 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.
Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:04:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]