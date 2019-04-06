Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda
54 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylarPARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, başkent Paris'te düzenlenen yürüyüşle devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden detaylar
PARİS - Fransa
'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, başkent Paris
'te düzenlenen yürüyüşle devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:45 Kaynak: AA
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