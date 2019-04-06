Son Dakika Haberleri: Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda

54 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylarPARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, başkent Paris'te düzenlenen yürüyüşle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden detaylar

PARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, başkent Paris'te düzenlenen yürüyüşle devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:45 Kaynak: AA

Paris, Fransa, Güncel
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