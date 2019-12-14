Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda - Son Dakika

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda
6 saat önce
Protestolardan detaylar Yürüyüşten detaylar PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı. Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:05 Kaynak: AA
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