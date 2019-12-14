Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2) - Son Dakika

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Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)
6 saat önce
Protestolardan detaylar Yürüyüşten detaylar Bir protestocunun polis tarafından gözaltına alınması PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:43 Kaynak: AA
Protestolardan detaylar
Yürüyüşten detaylar
Bir protestocunun polis tarafından gözaltına alınması PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.
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