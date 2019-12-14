Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2) - Son Dakika

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)

6 saat önce

Protestolardan detaylar Yürüyüşten detaylar Bir protestocunun polis tarafından gözaltına alınması PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.

Protestolardan detaylar

Yürüyüşten detaylar

Bir protestocunun polis tarafından gözaltına alınması PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)

Emmanuel Macron, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:43 Kaynak: AA
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