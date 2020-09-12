Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokakta

Fransa, (DHA)- Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Sarı Yelekliler protestoları tekrar başladı. Paris'te başlayan protestolarda göstericiler, Wagram Meydanı'nda toplandı ve yürüyüşe başladı. Yer yer polis ile göstericiler arasında arbedelerin yaşandığı görüldü.

Fransa'da 2018 yılında başlayan ve koronavirüs nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar alevlendi. Göstericiler, başkent Paris'teki Wagram Meydanı'nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı. Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.