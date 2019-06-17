Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu
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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu

6 dakika önce

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını bitirdi.

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu, System.String[]
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını bitirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:13 
Ekonomi
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