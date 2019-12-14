Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında - Son Dakika
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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında

6 saat önce

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasına girdi.

Eylemciler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gösteride bir kişi gözaltına alındı.

Nantes'ta da göstericiler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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