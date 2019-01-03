Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı

14 dakika önce

Fransa'da, "sarı yelekliler"in bir ay boyunca ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 216 kişi tutuklandı.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı, System.String[]
Fransa'da, "sarı yelekliler"in bir ay boyunca ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 216 kişi tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:20 

Fransa, Ekonomi
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