Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı
14 dakika önce
Fransa'da, "sarı yelekliler"in bir ay boyunca ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 216 kişi tutuklandı.
Fransa
'da, "sarı yelekliler"in bir ay boyunca ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 216 kişi tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:20
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